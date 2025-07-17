Отели Москвы впервые с 2019 года столкнулись со снижением загрузки

В 2025 году московский гостиничный рынок впервые с 2019 года столкнулся со снижением загрузки. По данным Hotel Advisors и Nikoliers, в первой половине текущего года средняя загрузка столичных гостиниц уменьшилась на 3,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты Nikoliers связывают это с эффектом высокой базы 2024 года и продолжающимся ростом цен на размещение. Наибольшее снижение отмечено в трехзвездочных отелях, где загрузка упала на 7,8 процентных пункта до 70,6%, тогда как в сегменте 4–5 звезд снижение составило 2 процентных пункта до 73% и 66% соответственно.

Средняя стоимость номера за сутки выросла на 12,4%, достигнув 10,4 тыс. рублей. Рост цен наблюдался в сегментах 4 и 5 звезд, тогда как в трехзвездочных отелях средняя дневная ставка снизилась на 6,4% из-за падения заполняемости. Несмотря на это, доходность гостиничного сегмента продолжила расти, хотя темпы замедлились до 10,3%.

«Снижение загрузки отелей Москвы до 70% по итогам первого полугодия 2025 года является значимым индикатором для рынка. Основной причиной стал рост средних цен на размещение. Отечественные туристы, ранее активно выбирающие гостиницы Москвы, теперь ищут более бюджетные альтернативы, такие как краткосрочная аренда квартир или сокращают продолжительность пребывания. Бизнес-сегмент также оптимизирует расходы, выбирая менее дорогие варианты или уменьшая частоту командировок. В текущих условиях гостиницы будут корректировать цены, активно продвигать спецпредложения, улучшать сервис и фокусироваться на создании устойчивого ценностного предложения», — отметил Олег Германенко, руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers.