Реконструкция канализационных сетей в Иркутске выходит на финишную прямую

В Иркутске близится к завершению масштабная реконструкция канализационных сетей протяженностью 12 км от Верхней Набережной до КОС правого берега Ангары. На большинстве участков основные работы уже выполнены, начинается этап восстановления дорожного покрытия.

«По улице Рабочего Штаба трубы уложены полностью, пройдены все гидроиспытания. Остался монтаж подземных камер и сварка», – пишет в своем Telegram-канале мэр Руслан Болотов.

На улице Баррикад осталось проложить 300 метров труб из 1400. На Верхней Набережной завершена укладка трубопровода, идет монтаж подземных камер. Параллельно ведется строительство 4,5 км тепловых сетей на Баррикад, где работы идут с опережением графика.

В ближайшие дни начнется восстановление дорожного покрытия на Рабочего Штаба и в Космическом проезде. Все основные работы планируется завершить к 10 августа.

Ранее стало известно, что в Иркутске при реконструкции канализационной впервые применили инновационный бестраншейный метод микротоннелирования. Он позволяет укладывать трубы без вскрытия улиц.