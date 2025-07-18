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«Ведомости»: ЦБ может снизить ключевую ставку до 18% на следующем заседании

Центробанк России 25 июля с высокой вероятностью вновь снизит ключевую ставку до 18%, свидетельствует данные консенсус-опроса газеты «Ведомости». Основными аргументами для смягчения денежно-кредитной политики станут замедление инфляции и охлаждение экономики.

«Основным вопросом на повестке заседания регулятора будет шаг снижения», – отмечала ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Из 20 опрошенных экспертов 12 прогнозируют сокращение ставки на 2 пункта до 18%, тогда как четыре аналитика ожидают более осторожного снижения до 19%.

Напомним, что на предыдущем заседании 6 июня ЦБ неожиданно для рынка снизил ставку на 1 п.п. – до 20%. Тогда регулятор отметил постепенное возвращение экономики к сбалансированному росту при сохраняющемся дисбалансе между спросом и предложением.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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