Госдума приняла поправки о штрафах за поиск запрещенных материалов

Госдума приняла законопроект, устанавливающий административную ответственность за целенаправленный поиск экстремистских материалов в интернете. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Принятые поправки устанавливают ответственность за осознанный поиск и использование материалов», – пояснил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский. За нарушение предусмотрены штрафы от 3000 до 5000 рублей для граждан.

Законопроект был поддержан 285 депутатами при 19 голосах против. Новые нормы касаются только материалов из официального списка Минюста, который включает около 5500 запрещенных источников.