Банк России может вновь снизить ключевую ставку: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: из 20 опрошенных экспертов 12 прогнозируют сокращение ставки на 2 пункта до 18%, Госдума приняла законопроект, устанавливающий административную ответственность за целенаправленный поиск экстремистских материалов, цены на яйца в Иркутской области снизились на 17% за месяц. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

«Ведомости»: ЦБ может снизить ключевую ставку до 18% на следующем заседании

Центробанк России 25 июля с высокой вероятностью вновь снизит ключевую ставку до 18%, свидетельствует данные консенсус-опроса газеты «Ведомости». Основными аргументами для смягчения денежно-кредитной политики станут замедление инфляции и охлаждение экономики.

Из 20 опрошенных экспертов 12 прогнозируют сокращение ставки на 2 пункта до 18%, тогда как четыре аналитика ожидают более осторожного снижения до 19%.

Реконструкция канализационных сетей в Иркутске выходит на финишную прямую

Близится к завершению масштабная реконструкция канализационных сетей протяженностью 12 км от Верхней Набережной до КОС правого берега Ангары. На большинстве участков основные работы уже выполнены, начинается этап восстановления дорожного покрытия.

Госдума приняла поправки о штрафах за поиск запрещенных материалов

Госдума приняла законопроект, устанавливающий административную ответственность за целенаправленный поиск экстремистских материалов в интернете. Об этом пишет газета «Ведомости». Новые нормы касаются только материалов из официального списка Минюста, который включает около 5500 запрещенных источников.

Цены на яйца в Иркутской области снизились на 17% за месяц

«Свекла подорожала на 18%, картофель – на 16%, морковь – на 10%, тогда как новые овощи уже начали снижаться в цене», – говорится в исследовании Иркутскстата. Среди подешевевших продуктов – помидоры и перец (-8%), чеснок (-7%), зелень (-5%), капуста (-4%) и огурцы (-2%).

Значительно снизились цены на яйца (-17%), мясо индейки (-3%), сливочное масло и детские мясные консервы (-2%). При этом подорожали филе сельди (+4%), морепродукты (+2%) и кофе (+3%).