Кем могут работать жители Иркутской области на юге России?

На данный момент в Иркутской области открыто более 60 предложений о работе на южных курортах России, в том числе в Сочи, Краснодаре, Кисловодске, Анапе и Геленджике. Только 55% из них – вахтовые вакансии, остальные подойдут как для сезонной работы на лето, так и для постоянного трудоустройства. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Интересно, что иногородних кандидатов чаще всего готовы принимать на работу компании из добывающей отрасли, сферы перевозок и логистики, финансового сектора, сферы строительтсва и недвижимости. Самые востребованные – водители, менеджеры по продажам, сварщики, официанты.

Среди активных на данный момент вакансий наиболее высокую зарплату на юге предлагают местному кандидату на вакансию консультанта по инвестициям в Сочи – от 500 тыс. рублей, менеджеру по продажам ведущим клиентам в Сочи – от 500 тыс. рублей, бетонщику в Геленджике – от 120 тыс. до 180 тыс. рублей, врачу-консультанту в Краснодаре – от 70 тыс. до 90 тыс. рублей.

Отдых на курортах становится все чаще частью корпоративных программ заботы о сотрудниках в Приангарье. Например, кредитному специалисту предлагают «возможность поработать из собственного коворкинга в горах у моря (Сочи, Алтай)», а продавцу-консультанту – командировки в Сочи.

«Корпоративные санатории, лечебные программы в соцпакетах – это актуальная потребность работников. Согласно опросу hh.ru, 71% жителей региона на вопрос «какие составляющие программы заботы о здоровье вы считаете нужным добавить в будущем в ваш соцпакет» выбрали возможность получить за счет работодателя санаторно-курортное лечение», – комментирует Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь.