Группа «Любэ» выступит в Шелехове

18 и 19 июля 2025 года в Шелехове пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня металлурга.

«Экскурсии проведут для детей сотрудников Иркутского алюминиевого завода, поздравят трудовые коллективы и ветеранов производства, которые внесли значительный вклад в развитие отрасли», – сообщили в пресс-службе РУСАЛа.

18 июля во Дворце культуры «Металлург» состоится праздничный концерт. Сотрудников ИркАЗ отметят ведомственными наградами за достижения в области производства и добросовестный труд.

19 июля на стадионе «Металлург» пройдет масштабный концерт с участием известных исполнителей. Для шелеховчан и гостей города выступят певица Асия и группа «Любэ». Мероприятия завершат фейерверком.