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Развлечения вместо покупок: как россияне изменили привычки в ТЦ

Россияне стали проводить меньше времени в торговых центрах. Они приходят туда в основном за развлечениями, а товары присматривают чаще онлайн, сообщает газета "Ведомости".

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По данным исследования Fashion Consulting Group и аналитической платформы «МТС геоэффект», в первом квартале 2025 года посетители торговых центров проводили там в среднем 1–1,5 часа, что вдвое меньше по сравнению с предыдущим годом, когда на посещение уходило 2,5–3 часа. Данных за второй квартал пока нет, но эксперты отмечают, что формат «день шопинга в ТЦ» становится менее популярным, уступая место быстрым и целевым визитам.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин подтверждает эту тенденцию, указывая на стремление жителей крупных городов экономить время на дороге и поиске товаров в ТЦ. Екатерина Ногай из IBC Real Estate и Евгения Хакбердиева из NF Group также отмечают, что покупатели всё чаще приходят за продукцией и услугами, которые они выбрали в интернет-магазинах. Это предварительное исследование товаров онлайн способствует увеличению конверсии посетителей в покупателей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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