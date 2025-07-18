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Кризис, новый цикл или новая реальность? Как выжить рынку недвижимости Иркутска

Пока одни уверяют, что экономика страны всего лишь переживает временное охлаждение перед новым витком роста, другие бьют тревогу — мы стоим на пороге настоящей рецессии. Банк России видит ситуацию спокойно («перегрев позади»), министр финансов верит в скорое потепление («после зимы обязательно придёт весна»), глава экономического ведомства предупреждает о рисках («мы балансируем на краю рецессии»), а эксперты форума девелоперов «Движение» предостерегают: «Мы ещё настоящую зиму не видели».

Портал SIA.RU вместе с экспертами региональных застройщиков и финансистов выяснил, в какой стадии находится рынок жилья Иркутска и насколько велика угроза кризиса. Подробности — смотрите в нашем новом видео.

Своим мнением поделились генеральный директор ГК «ДомСтрой» Татьяна Красноштанова, заместитель генерального директора ГСК «Восток Центр Иркутск» Наталья Зверева, директор по стратегическому маркетингу компании «Грандстрой» Иван Фоминых, директор по маркетингу и продажам ЖК «Аквамарин», «Лотос» и ZENITH Евгений Балабанов, руководитель проекта «ВСС Дом» Антон Кондратьев, исполнительный директор Ассоциации застройщиков Иркутской области Мирослава Курмель, а также руководитель ипотечного центра «Альфа-Банк» в Иркутске Ирина Маджара и директор Иркутского филиала «БКС Мир Инвестиций» Татьяна Степанова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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