Сбербанк предлагает банкам стать хранителями криптовалют: что это значит для рынка?

Сбербанк предложил, чтобы российские банки стали центрами учета и хранения криптовалют, выступая в роли кастодианов. Это позволит банкам принимать токены на хранение, управлять ими и проводить операции от имени клиентов. Исполнительный директор дивизиона «Альтернативные платежные методы» Сбербанка Анатолий Пронин озвучил эти предложения на заседании в Совфеде по регулированию криптовалют, указав, что ранее они были направлены в ЦБ, передаёт газета "Ведомости".

В роли кастодианов банки будут обеспечивать сохранность токенов, предоставлять правовую защиту и вести бухгалтерский учет, используя отечественные средства криптографической защиты и соблюдая нормы антиотмывочного законодательства. Также банки будут проводить аутентификацию клиентов через ЕСИА и проверять их по санкционным спискам.

Сбербанк предлагает трехуровневую модель оценки рисков, включающую многофакторную оценку транзакций и гибкие правила блокировки подозрительных операций. Банки будут обязаны мониторить и выявлять подозрительные операции, предотвращая вовлечение клиентов в незаконные действия.

Банки также будут обязаны предоставлять отдельную отчетность по криптовалютным транзакциям, обеспечивая комплаенс и соблюдение антиотмывочного законодательства. По требованию Росфинмониторинга банки должны будут предоставлять данные о клиентах и движении их криптоактивов.