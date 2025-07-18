Ввод жилья в Иркутской области растет – но только за счет ИЖС

В первом полугодии 2025 года в Иркутской области введено 1 094 тыс. кв. метров, что на 28% больше, чем за тот же период 2024 года. Данные приводит «Циан Аналитика».

На фоне общего падения по стране на 2% (до 52 156 тыс. кв. м) Иркутская область вошла в число регионов с положительной динамикой. Основной прирост обеспечило население: индивидуальное строительство выросло на 34% (до 990 тыс. кв. м), тогда как девелоперы, напротив, сократили ввод на 11% (до 104 тыс. кв. м).

В соседнем Красноярском крае рост составил 12% (721 тыс. кв. м), в Республике Бурятия – 8% (392 тыс. кв. м), а в Новосибирской области общий показатель снизился на 8% (1 224 тыс. кв. м).

Абсолютным лидером по темпам прироста стала Республика Тыва, где объём введённой жилой площади увеличился на 128% (до 357 тыс. кв. м). Столь высокий показатель был достигнут как за счет населения (+127%), так и девелоперов (+134%). В Москве прирост составил 48% (2 567 тыс. кв. м), но основной вклад внесли застройщики (+61%), тогда как частное строительство почти не изменилось (–1%).

Среди регионов с положительной динамикой выделяется Магаданская область (+66%, 4 тыс. кв. м), однако регион демонстрирует рост на крайне низкой базе.

В то же время Республика Дагестан показала самое значительное падение: –63% (774 тыс. кв. м), причем строительство населением сократилось на 70%. Сильное снижение зафиксировано и в Брянской области (–48%, 231 тыс. кв. м), где и застройщики, и частные заказчики уменьшили активность почти вдвое. В Амурской области девелоперы сократили ввод жилья на 73%, что стало одним из худших результатов в стране.

«В 1 полугодии 2025 года снижение ввода зафиксировано уже не только у девелоперов, но и в ИЖС, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан Аналитики». – Текущая динамика не укладывается в планы по увеличению объемов строительства на 1,5-2% в год с целью выйти на 120 млн кв. м. в год».