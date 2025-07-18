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«Иркутскэнергосбыт» за два года обработал 9000 онлайн-обращений жителей в социальных сетях

Большинство вопросов касалось качества энергоснабжения, тарифов и обновленных платежных документов. Ответы даются как в официальных аккаунтах компании, так и на страницах глав регионов и муниципалитетов.

В среднем операторы отвечают на сообщения жителей от 100 до 1000 раз в месяц. Наибольшая активность зафиксирована в сентябре 2024 и феврале 2025 года – по 800 обращений. Пиковым стал декабрь 2024 года, когда контактный центр принял и обработал 1043 запроса. Всплески активности связаны с переходом на новую тарифную систему и прохождением отопительного периода.

Основные темы запросов – качество электро- и теплоснабжения, вопросы взаиморасчетов и процедуры технологического присоединения к теплосетям. Формат онлайн-диалога позволяет пользователям экономить время и оперативно получать ответы без необходимости личного визита в офис.

«Взаимодействие с клиентами в соцсетях выгодно всем. Для пользователей это удобно, ведь диалог проходит на той платформе, где им комфортно. А для нас социальные сети — это отличный способ получить обратную связь. Ответы на сообщения помогают лучше понять потребности клиентов и выявить недостатки, которые нужно исправить. В результате, быстрая реакция на запросы помогает значительно повысить уровень сервиса», - сказала заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыт» Оксана Придиус.

Напоминаем, клиенты «Иркутскэнергосбыта», использующие социальные сети, могут обратиться за консультацией к энергетикам напрямую. Для удобства жителей в Иркутской области созданы сообщества в популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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