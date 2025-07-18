Спрос на специалистов с навыками ИИ в Сибири вырос на 36%

За первое полугодие 2025 года в Сибирском федеральном округе появилось более 800 вакансий, требующих от кандидатов навыков работы с искусственным интеллектом. Наибольший рост спроса зафиксирован среди продажников, копирайтеров и IT-специалистов.

«Уже сейчас 17% компаний обращают внимание на опыт работы с нейросетями, а 11% готовы доплачивать за эти навыки», – отмечает Екатерина Дегтярева из hh.ru. По данным исследования, использование ИИ позволяет бизнесу автоматизировать рутинные задачи и повышать производительность труда.

Среди сибирских регионов наибольший спрос на специалистов с опытом работы с ИИ зафиксирован в Новосибирской области (44% от всех вакансий с подобными условиями), Омской области (15%) и Красноярском крае (12%), далее идут – Иркутская и Томская области (по 8%), Кемеровская область и Алтайский край (по 7%), Республика Хакасия (0,3%).