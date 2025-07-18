12% иркутян уверены, что его замена обойдется компании дороже

Согласно исследованию SuperJob, 12% работающих иркутян убеждены, что в случае их увольнения компания будет вынуждена платить новому сотруднику больше. При этом почти половина респондентов (48%) считает, что зарплата останется прежней.

«За такую низкую зарплату уже никто работать не согласится», – комментируют участники опроса. Чаще всего о более высоком окладе для замены говорят высокооплачиваемые специалисты с доходом от 100 тыс. рублей.

Среди профессиональных групп программисты наиболее уверены в своей ценности – каждый четвертый разработчик считает, что его замена обойдётся дороже. Аналогичного мнения придерживаются 20% логистов и аналитиков. При этом 18% респондентов полагают, что работодатель попытается сэкономить на новом сотруднике.