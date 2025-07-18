В 221 млн рублей оценил Россельхознадзор ущерб от загрязнения почвы в Усольском районе

Как рассказали в Россельхознадзор Иркутской обалсти, в Усольском районе индивидуальный предприниматель нанес серьезный ущерб сельхозземлям, складируя отходы животноводства на пахотных угодьях. После многократных предупреждений и штрафов нарушитель был вынужден устранить последствия своей деятельности.

«На площади более 23 га производилось складирование навоза без специализированной площадки, что привело к превышению допустимых концентраций опасных бактерий», – сообщили в ведомстве.

Вред окружающей среде оценен в 221,2 млн рублей.

Несмотря на частичное устранение нарушений, полная очистка почвы от бактериального загрязнения еще не завершена. Предприниматель уже выплатил два административных штрафа на общую сумму 80 тыс. рублей.