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В 221 млн рублей оценил Россельхознадзор ущерб от загрязнения почвы в Усольском районе

Как рассказали в Россельхознадзор Иркутской обалсти, в Усольском районе индивидуальный предприниматель нанес серьезный ущерб сельхозземлям, складируя отходы животноводства на пахотных угодьях. После многократных предупреждений и штрафов нарушитель был вынужден устранить последствия своей деятельности.

«На площади более 23 га производилось складирование навоза без специализированной площадки, что привело к превышению допустимых концентраций опасных бактерий», – сообщили в ведомстве.

Вред окружающей среде оценен в 221,2 млн рублей.

Несмотря на частичное устранение нарушений, полная очистка почвы от бактериального загрязнения еще не завершена. Предприниматель уже выплатил два административных штрафа на общую сумму 80 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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