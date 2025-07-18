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Более 74 тыс. мальков хариуса и пеляди выпустила компания Эн+ Уголь в Братское водохранилище

Предприятия угольного дивизиона энергохолдинга Эн+ в июле 2025 года выпустили в Братское водохранилище 74 тыс. молоди рыб. Из них почти 62 тыс. – мальки хариуса и более 12 тыс. – молодь пеляди. В Забайкальском крае в реку Хилок выпущено 2 тыс. подросшей молоди хариуса. Впереди еще мероприятия по зарыблению водоемов в Красноярском крае. Так, в Енисей будет выпущено более 10 тыс. мальков сибирского осетра.

<p>Фото: Маргарита Романова</p>

Фото: Маргарита Романова

В общей сложности, по программе искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов угледобывающие предприятия Эн+ в этом году выпустят в экосистему рек и водохранилищ Сибири более 86,6 тыс. промысловых и краснокнижных видов рыб. Это рекордный показатель за все годы реализации программы.

Предприятия холдинга ежегодно проводят выпуски мальков в водоемы Иркутской области, Республики Тыва, Красноярского и Забайкальского краев. К выпуску подготавливается молодь, которая оптимальна по возрасту и весу для открытых водоемов. Место выпуска также определяется Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства с учетом условий обитания и достаточной кормовой базы.

<p>Фото: Маргарита Романова</p>

Фото: Маргарита Романова

– С 2019 по 2025 годы угледобывающими предприятиями  Эн+ выпущено в естественную среду обитания порядка 350 тысяч мальков. Преимущественно это мальки хариуса, стерляди, сибирского осетра – ценные породы рыб, которые отлично адаптируются к условиям проживания в водоемах наших регионов, – Сергей Иванов, генеральный директор ООО "ЭН+ УГОЛЬ".

Поддержание видового разнообразия – это регулярная деятельность, осуществляемая в рамках нашей экологической политики. Мы понимаем, что ответственное отношение к природе – это не только обязанность, но и инвестиция в будущее. Сохранение природных богатств, в том числе водных биоресурсов – залог устойчивого развития региона и благополучия будущих поколений. Компания намерена и в дальнейшем придерживаться этой стратегии, внося свой вклад в сохранение уникальной природы Сибири.

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<p>Фото: Маргарита Романова</p>

Фото: Маргарита Романова

О программе сохранения биоразнообразия

Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов являются частью комплексной программы Эн+ по сохранению биоразнообразия. 

В рамках программы реализуется ряд проектов: установка искусственных нерестилищ, поддержка общественных инспекторов рыбоохраны, научный экологический мониторинг озера Байкал, а также рекультивация нарушенных земель. Программа направлена на предотвращение негативного воздействия на экосистемы, а также на поддержание стабильного состояния водных биоресурсов регионов присутствия.


<p>Фото: Маргарита Романова</p> <p>Фото: Маргарита Романова</p> <p>Фото: Маргарита Романова</p> <p>Фото: Маргарита Романова</p> <p>Фото: Маргарита Романова</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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