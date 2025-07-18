Каждый четвертый гость открытия ралли «Шелковый путь» приехал из другого города или страны

Цифровая экосистема МТС с помощью геоаналитической платформы «Геоэффект» проанализировала старт международного ралли «Шелковый путь», который состоялся в Иркутске. Специалисты оценили посещаемость и активность на основной площадке мероприятия и определили, откуда приезжали участники и зрители.

Иркутская область принимает участников соревнования во второй раз. В этом году около 25% гостей стартового мероприятия приехали в Иркутск из других стран или регионов России. Самыми многочисленными зарубежными посетителями открытия стали гости из Китая и Беларуси. Кроме того, за стартом ралли наблюдали гости и участники из Монголии, Кыргызстана, ОАЭ, Туркменистана и других стран.

Также на мероприятии присутствовали участники и зрители из 56 регионов России. По количеству гостей, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в число лидеров вошли Татарстан, Якутия, Нижегородская и Новосибирская области.

Открытие ралли «Шелковый путь» посетили жители 27 районов Приангарья. В том числе посмотреть на автомобильное событие приехали из самых отдаленных населенных пунктов в Бодайбинском, Усть-Кутском, Усть-Удинском и Нижнеилимском районах области.

Около 52% посетителей мероприятия составили мужчины, а самый распространенный возраст – от 35 до 44 лет. При этом, больше половины зрителей (53%) старта международного ралли сами не являлись автомобилистами.

«Обезличенные большие данные позволяют организаторам мероприятий принимать обоснованные решения, повышая эффективность и привлекательность их событий. Анализируя эти данные, можно получить информацию о потоках гостей, включая их возраст, пол, место проживания и маршруты передвижения по региону. Это позволяет оценить результаты мероприятий, определить целевую аудиторию и понять туристическую нагрузку на регион. В результате организаторы могут в будущем сосредоточиться на удовлетворении потребностей основной аудитории и привлечь дополнительных посетителей, если это необходимо», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.