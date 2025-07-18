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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 бесплатных кредитных карт

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 июльского рейтинга лучших кредитных карт с бесплатным обслуживанием, который подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили текущие условия кредиток в линейках всех российских банков и собрали наиболее выгодные предложения.

В ходе исследования эксперты проанализировали такие критерии как длительность льготного периода, диапазон ставок кредитования, полную стоимость кредита и лимит кредитования,  проценты начисления кешбэка, стоимость обслуживания карты и другие параметры.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxwU67Mi

/ Сибирское Информационное Агентство /
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