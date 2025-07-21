Будущее наступило уже сегодня: как ИИ меняет мир финансов

Технологии искусственного интеллекта трансформируют рынок инвестиций и расширяют границы возможного, выводя финансовые сервисы на совершенно иной качественный уровень. Представьте себе: самообучающиеся роботы-консультанты, биржевые фонды под управлением ИИ, инновационные торговые платформы и AI-сервисы, которые уже сегодня становятся частью нашей реальности. Какие еще возможности открывает искусственный интеллект для финансового мира? Какие продукты на его основе внедряют инвестиционные компании? На эти и другие вопросы ответила Ольга Глызина, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске, в интервью Сибирскому информационному агентству (SIA.RU).

Ольга Глызина, исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Иркутске. Фото из архива компании

Сколько инвестируют финансовые гиганты в технологии ИИ

В представлении многих искусственный интеллект — это что-то вроде программы, которая может помочь создать новый контент, примерно так, как это сделал бы человек. Классический пример — чат GPT, который способен вести диалог с пользователем в реальном времени, отвечать на запросы и помогать в решении различных задач. Однако область применения ИИ не ограничивается только созданием красивых картинок или текстов, отмечает Ольга Глызина.

— Крупные компании и банки активно используют ИИ для автоматизации рутинных процессов, улучшения клиентского опыта, разработки сложных аналитических стратегий, а также в маркетинге и продажах, подборе персонала, подготовке юридических документов, при защите от мошенников и во многих других областях. По данным McKinsey, если в 2017 году сервисы с искусственным интеллектом были лишь в 20% компаний, то в 2024 году — уже в 72%!

Особенно бурное развитие сервисы и платформы на основе ИИ получили в финансовом секторе. Согласно опросу IBM, 86% из 600 банков по всему миру внедряют такие разработки в свои бизнес-процессы. Например, у BNP Paribas, Morgan Stanley или Lloyds Banking Group есть свои чат-боты и виртуальные ассистенты, которые не просто автоматизируют поддержку пользователей, но и понимают, что спрашивает клиент, и могут предложить релевантное решение.

При этом многие банки и инвестиционные компании имеют собственные подразделения по разработке сервисов на основе ИИ. Например, в одном из крупнейших глобальных инвестиционных фондов BlackRock собственными силами была создана комплексная финансово-технологическая платформа Aladdin, объединяющая различные функции, необходимые для управления инвестициями, включая формирование портфеля, торговлю, соблюдение нормативных требований, операции и надзор за рисками. Затраты на разработку проектов с использованием ИИ со стороны банков и инвестиционных компаний непрерывно растут — в 2023 году они уже составляли 35 млрд долларов.

Можно ли обогнать рынок с помощью ИИ-фондов

Формирование торговой стратегии и управление инвестиционным портфелем — одна из самых известных и традиционных сфер использования возможностей ИИ на финансовом рынке.

— И хотя пока не так много фондов и ETF в значительной степени используют ИИ в управлении активами, на рынке появляются все новые и новые игроки с уникальными стратегиями, — рассказывает Ольга Глызина. — Например, в прошлом году на рынок вышел биржевой фонд The Intelligent Livermore, который стремится обеспечить долгосрочный рост капитала и для этого с помощью ИИ формирует портфель и управляет им, анализируя подход и философию самых известных в мире инвесторов.

Похожее решение по отбору акций в фонде Quest AI-Driven Global Equities применяет компания Pictet Asset Management. Фонд был сформирован в марте 2024 года, и сейчас его активы составляют порядка 240 млн долларов.

— В мире существует уже около 100 тематических фондов, сфокусированных на темах ИИ, — подчеркивает Ольга Глызина. — Суммарные активы под их управлением составляют более 27,5 млрд долларов. Крупнейшие из фондов используют пассивную стратегию управления, следуя за различными тематическими индексами.

Как технологии ИИ помогают инвесторам

Интеграция ИИ в операционную деятельность и сервисы становится неотъемлемой частью конкурентной борьбы в финансовом секторе, и те компании, которые готовы инвестировать в эти технологии, получают доступ к более гибким, масштабируемым и инновационным инструментам, открывающим путь к долгосрочному успеху, уверена Ольга Глызина.

— Это хорошо понимают гиганты мирового рынка управления активами, поэтому, помимо биржевой торговли и управления портфелями, используют ИИ для оптимизации своей операционной деятельности и повышения лояльности со стороны клиентов.

Например, инвестиционные советники одной из ведущих компаний мира по управлению капиталом Vanguard в своей работе применяют Multi-Goal Solver — инструмент на базе ML алгоритма — для финансового планирования и решения задач клиентов.

Частным инвесторам компания предоставляет сервис Digital Advisor, помогающий управлять активами с минимальными затратами и рисками, а также проводить ребалансировку портфеля в автоматическом режиме без обращения к консультантам. В другой крупнейшей глобальной финансовой компании, Fidelity, применение ИИ помогает снизить регуляторные риски и используется в комплаенс-подразделениях.

Активное использование ИИ также является одной из важных составляющих инновационного вектора развития компании «Альфа-Капитал». В компании было создано особое подразделение, «фабрика инноваций», которая занимается разработкой и внедрением различных платформ для снижения издержек и оптимизации при обработке больших массивов информации и помогающих клиентам улучшить свои инвестиции.

— Одними из первых AI-проектов стали «Альфа Чат», где можно сгенерировать текстовый и визуальный контент для задач любого уровня, обрабатывать файлы и документы, и внутренний чат-бот, предоставляющий информацию из базы знаний компании, что позволяет значительно снизить нагрузку на отдел поддержки продаж. В результате более 20% сотрудников «Альфа-Капитал» и почти 80% сотрудников IТ-команд регулярно используют нейросети в своей работе. А чтобы улучшить качество обслуживания и ускорить процесс общения с клиентами, сотрудники call-центра компании пользуются AI-суфлером, который предоставляет ответы на вопросы в режиме реального времени, — поясняет Ольга Глызина.

Функция AI-отчетности в мобильном приложении стала очередной инновационной разработкой для российского рынка управления активами, которую УК «Альфа-Капитал» внедрила в 2024 году. Этот сервис позволяет пользователям проанализировать изменения, происходившие с вложенными средствами за отчетный период, сравнить результаты портфеля с общей динамикой рынка, получить информацию о выплаченных купонах по облигациям и о дивидендах по акциям, о совершенных операциях. Кроме того, инвесторы смогут посмотреть актуальные отчеты за последние месяцы, оценить качество полученной информации.

— Что очень важно — «Альфа-Капитал» обеспечивает полное обезличивание и конфиденциальность обрабатываемых искусственным интеллектом данных, оценивая только текущий портфель клиента. Все перечисленные проекты помогли повысить эффективность внутренних бизнес-процессов, усовершенствовать обработку массивов информации и упростить коммуникации, — резюмирует Ольга Глызина.