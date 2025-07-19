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30 обновлённых супермаркетов «Слата» откроются в Иркутске к 2026 году

Первый обновленный городской супермаркет «Слата» торжественно открылся в Иркутске в торговом центре «Юбилейный» в эту пятницу, 18 июля.



— Для компании и жителей города это знаковое событие. К концу 2026 года мы планируем запустить свыше 30 магазинов нового формата в Иркутске, — подчеркнул директор макрорегиона «Забайкалье» торговой сети «Пятёрочка», управляющий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский.

Проект компактного городского супермаркета стартовал 1,5 года назад, как рассказал Сергей Дорохов, руководитель проекта по запуску новых форматов торговой сети «Пятерочка» на территории Восток. 

— Пионером был Калининград. Первые десять магазинов нового формата были открыты там. Если на западной территории страны магазины данного формата будут называться «Виктория», то на территории всей Сибири этот формат будет открываться под названием «Слата», — сообщил Сергей Дорохов.



Сеть «Слата» представлена в Иркутской области 80 магазинами, из которых 65 находятся в областном центре. За двадцать лет работы сеть неоднократно проводила обновления и реконструкции. Примером стало открытие «Слаты» в формате «Слата - два мира» в 2019 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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