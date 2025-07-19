18-й пакет санкций ЕС: новые ограничения для российских банков и компаний

Европейский Союз ввел 18-й пакет санкций против России, который вступил в силу после публикации в официальном журнале ЕС. Под санкции попали 22 российских банка, включая Т-Банк, «Сургутнефтегазбанк», Банк «Санкт-Петербург», и другие. Вместо отключения от SWIFT, этим банкам запрещены транзакции.

Санкции также касаются 14 физических лиц, среди которых российский режиссер Карен Шахназаров и другие представители культуры и науки. В список вошли граждане Китая, Индии и Ирана. Ограничения распространяются на 105 танкеров, которым закрыт доступ в порты ЕС и запрещено оказывать услуги.

Пакет санкций запрещает любые транзакции, связанные с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», и снижает потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель. Под ограничения попали 23 российские компании, включая Новосибирский завод имени Коминтерна и другие научно-производственные предприятия.

Также запрещены операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что новые санкции нанесут серьезный ущерб энергетическому, банковскому и военному секторам России. Кремль отмечает, что страна адаптировалась к жизни в условиях санкций, хотя считает их незаконными.