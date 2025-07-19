Иркутская область: почему не стоит гнаться за ростом турпотока?

Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, поделился своими мыслями о туризме на Байкале, выделив семь ключевых вопросов, требующих внимания:





1. Дефицит мест размещения

«Спрос на отдых превышает предложение, что создает нехватку гостиниц всех категорий. С другой стороны, это открывает уникальные возможности для инвесторов», – подчеркивает Сангаджи Тарбаев.

2. Дефицит причалов

«Куда бросить якорь многочисленным судам и кораблям? Как и с гостиницами, та же проблема уже с дефицитом причалов»

3. Кадровый голод

«Кадровый голод – это общая проблематика туризма. Из неё вытекает хромающий сервис и недостаточность маркетинга».

4. Продвижение туризма

«Надо научиться в хорошем смысле подавать и продавать свой туризм. Есть история, легенды, но нет акцента и философии именно иркутского отдыха».

5. Легализация бизнеса

«Надо научиться в хорошем смысле подавать и продавать свой туризм. Есть история, легенды, но нет акцента и философии именно иркутского отдыха».

6. Экология

«Гостеприимство не должно душить природу. Главный вывод: только организованный и современный туризм является единственной, качественной защитой экологии».

7. Земельно-имущественные отношения

«Местная специфика заключается в том, что на прилегающих к Байкалу территориях тесно переплелись земельно-имущественные отношения. Здесь участки земли в частной собственности, государственной, муниципальной. Отсюда сложности с обустройством территорий. Основная задача, которая стоит перед руководством региона – упорядочить и систематизировать земельный вопрос, что позволит в будущем создать инфраструктуру, которой будут пользоваться туристы».

Тарбаев считает, что региону не стоит гнаться за ростом турпотока. Важнее сохранять уникальность Байкала.

«Именно здесь, в Иркутской области, гнаться за ростом турпотока невозможно, неправильно, Долгосрочный эффект будет заключаться в создании таких условий, чтобы Байкал продолжал жить своей жизнью, а мы и наши дети имели возможность прикоснуться к самому красивому, что есть в России. Организованный и современный туризм – это качественная защита экологии. И это парадоксальный ответ на вопрос что важнее: экология или туризм. Нацпроект – способ сохранить уникальное озеро», – резюмирует депутат Госдумы.

Напомним, по итогам 2024 года турпоток в Иркутскую область составил 2 млн туристов. По проекту «Пять морей и озеро Байкал» к 2036 году регион вместе с Бурятией должен принимать до 5 млн туристов ежегодно.