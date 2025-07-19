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Усть-Илимск получит кредит 169 млн рублей от Т-Банка

Т-Банк победил в открытом аукционе на предоставление кредитных ресурсов администрации города Усть-Илимска, выделив 169 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на погашение муниципальных долговых обязательств города в течение 12 месяцев.

Это первый проект Т-Банка с местной администрацией, и банк надеется на дальнейшее сотрудничество с городскими властями и муниципальными учреждениями, укрепляя свои позиции в деловой среде региона.

Развитие отношений с органами исполнительной власти Иркутской области является важным для Т-Банка. В июне 2025 года банк заключил контракт с министерством финансов Иркутской области, предоставив региону 2 миллиарда рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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