Братский алюминиевый завод снижает выбросы на 16% в рамках нацпроекта

С 2019 года на Братском алюминиевом заводе валовые выбросы сократились более чем на 16% благодаря участию в федеральном проекте «Чистый воздух», который с 2025 года стал частью нацпроекта «Экологическое благополучие». На экологическую модернизацию завода было потрачено более 9 миллиардов рублей. Об этом стало известно во время визита губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на предприятие в Братске.



Вместе с губернатором завод посетили сенатор Совета Федерации РФ от Иркутской области Андрей Чернышев, депутат Законодательного Собрания Приангарья Елена Крыжановская и члены областного правительства. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск» Игорь Волохов сообщил, что на заводе идет строительство новых цехов с экологичными технологиями, а часть старых корпусов будет демонтирована.



Игорь Кобзев отметил важность баланса между экономикой и экологией и подчеркнул, что модернизация позволит сократить выбросы в 10 раз. Обсуждается создание особой экономической зоны для использования алюминиевой продукции в малом и среднем предпринимательстве.

Кардинальная перестройка БрАЗа началась в 2023 году. На территории предприятия возводят два новых корпуса, общей протяженностью около полутора километров. Строящиеся корпуса электролиза будут оснащены самыми современными электролизерами РА-550, работающими по технологии предварительно обожженного анода на силе тока 550 килоампер. Это собственная разработка РУСАЛа, которая позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду. Пуск первых электролизеров запланирован на 2028 год.



Сейчас на строительной площадке идет монтаж металлоконструкций, свайного поля, фундаментной части. Подрядчик приступает к строительству дополнительных вспомогательных объектов – анодно-монтажного отделения, складов материально-технического обеспечения, газоочистных установок. Заключены контракты на поставку основного оборудования.



– При строительстве новых корпусов электролиза генеральный подрядчик завершил выполнение работ по возведению металлоконструкций каркаса и заливке бетона на четырех из шести участков. На оставшихся готовность составляет выше 65 %. На строительной площадке задействовано более 650 человек и свыше 60 единиц различной строительной техники, – рассказал Игорь Волохов.