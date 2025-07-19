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10,9 млрд рублей требуется Приангарью на туристическую инфраструктуру в «Байкальской слободе»

18 июля в Иркутске обсудили участие региона в федеральном проекте «Пять морей и озеро Байкал» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Круглый стол, организованный Комитетом Госдумы по туризму под руководством Сангаджи Тарбаева, сосредоточился на развитии туристических локаций, реконструкции причалов на Байкале и обучении кадров для отрасли.

Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что проект не только улучшит имидж региона, но и положительно скажется на экологии Байкала, обеспечивая контролируемые туристические потоки. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что проект «Волшебный Байкал», совместно с Бурятией, получил высокую оценку и станет важным элементом развития внутреннего туризма в России.

В Иркутской области проект включает две локации: «Байкальская слобода» и ОЭЗ «Ворота Байкала». Курортная зона займет около 1,2 тысячи гектаров, планируется создать более 5,4 тыс. номеров и открыть 6 тыс. рабочих мест. 

По локации «Байкальская слобода» до конца 2025 года запланировано завершить внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Большереченского муниципального образования, утвердить постановление о создании особо охраняемой территории рекреационного назначения регионального значения, завершить разработку и утвердить проект планировки и проект межевания территории, передать региону полномочия по управлению и распоряжению федеральными земельными участками.

Заключено два контракта на проектирование строительства подъездных автомобильных дорог и внутренней дорожной сети, а также на строительство централизованного канализационного коллектора от Иркутска до «Байкальской слободы». Заключен договор на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, подготовлены два проекта договоров на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения.

В ОЭЗ «Ворота Байкала» зарегистрировано 29 резидентов с планируемым объемом инвестиций более 16,5 млрд рублей. До конца текущего года планируется расширение территории ОЭЗ и внесение соответствующих изменений в градостроительную документацию. В планах также завершение работ по строительству открытых автомобильных стоянок, строительства внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения в Прибрежном и Предгорном районах. На 2026-2027 годы запланировано строительство еще шести объектов: внутриплощадочных сетей электроснабжения и теплоснабжения Прибрежного и Предгорного районов, а также объектов улично-дорожной сети.

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На круглом столе обсудили приведение в нормативное состояние причала в порт Байкале и причала «Рогатка». На их реконструкцию на данном этапе потребуется порядка 5,8 млрд рублей. Регионом направлена заявка на предоставление инфраструктурного кредита в размере 3,7 млрд рублей.

Кроме того, Губернатор Игорь Кобзев в этот же день в режиме видео-конференц-связи принял участие в заседании по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации. Его провел вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Игорь Кобзев подчеркнул, что региону требуется финансирование мероприятий по созданию инженерной итранспортной инфраструктуры туристической территории «Байкальская слобода». Общая потребность средств – 10,9 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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