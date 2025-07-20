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БКС меняет собственников и готовится к IPO

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Одна из крупнейших инвестиционно-банковских групп — «БКС Холдинг» — сообщила об изменении в составе собственников. Основатель и основной владелец группы Олег Михасенко продал ее Виталию Шелиховскому, который 30 лет работает в БКС и занимает должность гендиректора ООО «Компания БКС» и директора «БКС Холдинг».

Как отметили в «БКС Мир инвестиций», изменение структуры владения произошло в рамках долгосрочной стратегии развития БКС, предполагающей выход на IPO на российском рынке в 2026 году.

Основным активом группы является брокерская компания БКС, одна из крупнейших на российском рынке. Выручка компании за 2024 год превысила 20 млрд руб., чистая прибыль составила 223 млн руб.

Андрей Ковалёв


/ Сибирское Информационное Агентство /
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