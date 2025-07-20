Капремонт Братского перинатального центра завершится к 2025 году

Капитальный ремонт Братского перинатального центра завершится до конца 2025 года. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Братск ознакомился с ходом ремонта. Работы начались в 2023 году, и на них выделено 239,8 млн рублей из областного бюджета. Центр включает четыре корпуса, из которых в отделениях гинекологии и клинико-диагностических исследований ремонт уже завершен, и они принимают пациенток. В женской консультации обновлены инженерные сети, завершается замена электроснабжения и внутренняя отделка, готовится установка пандуса для маломобильных пациентов.



Губернатор также рассказал о проекте акушерско-реанимационного корпуса, обсуждаемом с Министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Проектная документация прошла государственную экспертизу и ожидает решения по финансированию. Обращение к Михаилу Мишустину о включении объекта в федеральную программу находится на рассмотрении. Корпус необходим не только Братску, но и жителям северных территорий области.

Предварительная стоимость строительства в ценах 2024 года составляет 2,5 млрд рублей. Корпус будет рассчитан на шесть индивидуальных родовых и три операционных зала, с отделениями анестезиологии-реаниматологии для женщин и реанимации для новорожденных, а также койками для патологии новорожденных и недоношенных детей.