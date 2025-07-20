Две школы в Братске и Вихоревке откроются после капитального ремонта

В этом году в Братске и Братском районе откроются две школы после капитального ремонта, проведенного в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ознакомился с ходом работ во время рабочей поездки и также посетил строительство самой большой школы Братска в 26 микрорайоне.

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— Капитальные ремонты школ по национальному проекту находятся под особым контролем. Работы в средней школе № 101 в Вихоревке и школе № 6 имени А.В. Синицына идут хорошими темпами. Мы не видим зон риска, и они начнут работать в этом году. Строители не должны подвести. В регионе работы ведутся на 12 объектах образования. Сроки должны быть соблюдены, это важно для жителей: родителей, детей, учителей. Это наша репутация перед ними, — отметил Игорь Кобзев.

С нового учебного года возобновит работу Вихоревская средняя школа №101, где капитальный ремонт начался в январе 2024 года. Обновления коснулись систем электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования, тепловых сетей, стен, потолков, полов, дверей, окон, крыш и фасадов. На эти цели было выделено 165,8 млн рублей. Школа находится в высокой степени готовности: обновляется фасад, идет внутренняя отделка, завершается поставка оборудования. Подрядчик обещает сдать школу в эксплуатацию к 1 сентября. Школа расположена в трех зданиях. Основное двухэтажное кирпичное здание 1947 года постройки включает 18 учебных кабинетов, спортивный зал, столовую, кабинет социального педагога и психолога, библиотеку. В 2023 году там создан центр образования «Точка роста». Во втором здании находятся мастерские, а в третьем — два кабинета для занятий по основам безопасности и защиты Родины. На время ремонта образовательный процесс для 354 учащихся был организован в школах № 1 и № 2 Вихоревки.