Темпы строительства жилья в Иркутской области вопреки кризису не падают. Что происходит?

Удивительно, но темпы строительства в Иркутской области остаются почти неизменными, несмотря на сокращение выдачи ипотеки в 1,5-2 раза. По данным портала нашдом.РФ, иркутские девелоперы уменьшили текущие площади строительства всего на 3-4%. В сравнении с последним стабильным 2019 годом объемы даже увеличились. Как отмечает Татьяна Красноштанова, генеральный директор ГК «ДомСтрой», это связано с длительным девелоперским циклом.

— С момента захода в девелопмент и покупки участка до ввода дома в эксплуатацию проходит 4-5 лет. То, что мы наблюдаем сейчас, — это результат решений, принятых два-три года назад, — объясняет она. — Тогда рынок был активным. Затраты на содержание земли и начатых проектов высоки, и тормозить сейчас просто невыгодно.

Хотя «ДомСтрой» уверенно держится в своей нише, это не означает, что на рынке спокойно, признает Татьяна. Снижение доступности ипотеки, высокие ставки и общая экономическая нестабильность усложнили работу застройщиков.