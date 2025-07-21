Новые поправки: меньше льгот для гражданских жен участников СВО

В Госдуме разработаны новые поправки, касающиеся льгот для гражданских жен участников спецоперации. Теперь меры поддержки доступны только женщинам погибших участников, с которыми они прожили вместе три года и имеют общего ребенка. Комитет по обороне, возглавляемый Андреем Картаполовым, одобрил поправки 18 июля. Поправки внесены ко второму чтению инициативы, изменяющей закон о денежном довольствии военнослужащих, существенно изменив концепцию законопроекта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил разработать поправки заново, что было подтверждено 16 июля, сообщает газета "Ведомости".
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Согласно поправкам, меры социальной поддержки предоставляются лицу, установленному судом как совместно проживающее с участником спецоперации не менее трех лет и имеющее общего несовершеннолетнего ребенка. Факт совместного проживания не может быть установлен для лиц, состоящих в зарегистрированном браке или близких родственников. Меры социальной поддержки определяются федеральными законами и нормативными актами правительства, а также регионами.
Эти поправки сужают круг тех, кто может претендовать на льготы. В законопроекте, внесенном в январе 2024 года, основания для получения мер поддержки были более широкими, включая право на установление факта брачных отношений в суде для лиц, проживающих вместе не менее трех лет или одного года при наличии общего ребенка.