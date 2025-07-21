Новые поправки: меньше льгот для гражданских жен участников СВО

В Госдуме разработаны новые поправки, касающиеся льгот для гражданских жен участников спецоперации. Теперь меры поддержки доступны только женщинам погибших участников, с которыми они прожили вместе три года и имеют общего ребенка. Комитет по обороне, возглавляемый Андреем Картаполовым, одобрил поправки 18 июля. Поправки внесены ко второму чтению инициативы, изменяющей закон о денежном довольствии военнослужащих, существенно изменив концепцию законопроекта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил разработать поправки заново, что было подтверждено 16 июля, сообщает газета "Ведомости".

Согласно поправкам, меры социальной поддержки предоставляются лицу, установленному судом как совместно проживающее с участником спецоперации не менее трех лет и имеющее общего несовершеннолетнего ребенка. Факт совместного проживания не может быть установлен для лиц, состоящих в зарегистрированном браке или близких родственников. Меры социальной поддержки определяются федеральными законами и нормативными актами правительства, а также регионами.

Эти поправки сужают круг тех, кто может претендовать на льготы. В законопроекте, внесенном в январе 2024 года, основания для получения мер поддержки были более широкими, включая право на установление факта брачных отношений в суде для лиц, проживающих вместе не менее трех лет или одного года при наличии общего ребенка.