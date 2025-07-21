Украина предложила России провести третий раунд переговоров в Стамбуле

Украина предложила России провести третий раунд переговоров, который может состояться в Стамбуле на этой неделе. По данным германского издания Spiegel, инициатива Киева могла быть согласована с администрацией Белого дома. Сообщается, что это предложение совпало с визитом специального представителя президента США Кита Келлога в Украину, где обсуждались вопросы украинской ПВО и закупки вооружений. Президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне провести новый раунд переговоров о прекращении боевых действий, ссылаясь на инициативу секретаря СНБО Рустема Умерова, сообщает газета "Ведомости".

Российская сторона выразила готовность к переговорам, и Стамбул останется площадкой для их проведения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева продолжить диалог в любое время и в любом месте. Между тем, президент США Дональд Трамп предложил России заключить «мирную сделку» по Украине в течение 50 дней, угрожая ввести вторичные пошлины размером 100% в случае отказа.

Политолог Владимир Жарихин считает, что инициатива Киева последовала под давлением Белого дома, и украинская сторона пока не готова к предметным переговорам. По мнению политолога Александра Немцева, заявление Зеленского является частью политической игры, которая вряд ли приведет к прорывам в переговорах. Немцев также отметил, что США будут перекладывать основное бремя помощи Украине на Евросоюз, хотя Германия и Франция готовы к этой перспективе, в отличие от других европейских стран.