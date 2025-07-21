Новости

Туризм 2025, последние новости
Турбизнес Байкала требует доработки законодательных норм
Иркутская область: почему не стоит гнаться за ростом турпотока?
Отели Москвы впервые с 2019 года столкнулись со снижением загрузки
Все материалы сюжета

Украина предложила России провести третий раунд переговоров в Стамбуле

Украина предложила России провести третий раунд переговоров, который может состояться в Стамбуле на этой неделе. По данным германского издания Spiegel, инициатива Киева могла быть согласована с администрацией Белого дома. Сообщается, что это предложение совпало с визитом специального представителя президента США Кита Келлога в Украину, где обсуждались вопросы украинской ПВО и закупки вооружений. Президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне провести новый раунд переговоров о прекращении боевых действий, ссылаясь на инициативу секретаря СНБО Рустема Умерова, сообщает газета "Ведомости".

Читайте также:

Новые поправки: меньше льгот для гражданских жен участников СВО
21 июля 2025
Зеленский: удары вглубь России продолжатся
21 июля 2025

Российская сторона выразила готовность к переговорам, и Стамбул останется площадкой для их проведения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева продолжить диалог в любое время и в любом месте. Между тем, президент США Дональд Трамп предложил России заключить «мирную сделку» по Украине в течение 50 дней, угрожая ввести вторичные пошлины размером 100% в случае отказа.

Политолог Владимир Жарихин считает, что инициатива Киева последовала под давлением Белого дома, и украинская сторона пока не готова к предметным переговорам. По мнению политолога Александра Немцева, заявление Зеленского является частью политической игры, которая вряд ли приведет к прорывам в переговорах. Немцев также отметил, что США будут перекладывать основное бремя помощи Украине на Евросоюз, хотя Германия и Франция готовы к этой перспективе, в отличие от других европейских стран.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (563)


Реклама на сайте

Ключевая ставка
Михаил Задорнов посоветовал россиянам зафиксировать высокую ставку перед заседанием ЦБ
Насколько упадут к концу 2025 года проценты по кредитам и вкладам?
Греф призвал решительнее снижать ключевую ставку
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес