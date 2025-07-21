Михаил Задорнов посоветовал россиянам зафиксировать высокую ставку перед заседанием ЦБ

Экономист Михаил Задорнов, бывший глава банка «ФК Открытие», поделился советами о том, куда россиянам стоит вложить деньги в преддверии заседания Банка России 25 июля. В эфире программы «Рынки.Итоги» на телеканале РБК он порекомендовал зафиксировать высокую ключевую ставку. Задорнов считает, что следует найти инструменты, которые обеспечат доходность выше ключевой ставки, например, высококачественные корпоративные облигации.

По его мнению, сделать это можно с помощью высококачественных корпоративных облигаций. В качестве примера он привел недавний выпуск секьюритизированных облигаций Сбербанка, где купон по классу А составляет 20,3%, а погашение ожидается в мае 2034 года.

Задорнов также считает, что стоит фиксировать ставку по банковским вкладам, избегая депозитов, привязанных к ключевой ставке. Он рекомендует фиксировать ставки на полгода, даже если они составляют 18% или 19%.

По словам эксперта, пока что преждевременно делать вывод о том, что «мы победили» инфляцию и ставку будут снижать, поэтому необходимо оставить себе возможность для маневра. Задорнов не считает, что на заседании ЦБ 25 июля ключевую ставку снизят до 17%, как прогнозировали ранее аналитики SberCIB, поскольку для этого «нет никаких объективных причин». Экономист полагает, что основная дискуссия будет между снижением на 100 б.п или 200 б.п.