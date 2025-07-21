Михаил Задорнов посоветовал россиянам зафиксировать высокую ставку перед заседанием ЦБ

Экономист Михаил Задорнов, бывший глава банка «ФК Открытие», поделился советами о том, куда россиянам стоит вложить деньги в преддверии заседания Банка России 25 июля. В эфире программы «Рынки.Итоги» на телеканале РБК он порекомендовал зафиксировать высокую ключевую ставку. Задорнов считает, что следует найти инструменты, которые обеспечат доходность выше ключевой ставки, например, высококачественные корпоративные облигации.
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По его мнению, сделать это можно с помощью высококачественных корпоративных облигаций. В качестве примера он привел недавний выпуск секьюритизированных облигаций Сбербанка, где купон по классу А составляет 20,3%, а погашение ожидается в мае 2034 года.
Задорнов также считает, что стоит фиксировать ставку по банковским вкладам, избегая депозитов, привязанных к ключевой ставке. Он рекомендует фиксировать ставки на полгода, даже если они составляют 18% или 19%.
По словам эксперта, пока что преждевременно делать вывод о том, что «мы победили» инфляцию и ставку будут снижать, поэтому необходимо оставить себе возможность для маневра. Задорнов не считает, что на заседании ЦБ 25 июля ключевую ставку снизят до 17%, как прогнозировали ранее аналитики SberCIB, поскольку для этого «нет никаких объективных причин». Экономист полагает, что основная дискуссия будет между снижением на 100 б.п или 200 б.п.