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16% работников Иркутской области уговаривали пойти в отпуск

Согласно исследованию hh.ru, 16% работников в Иркутской области сталкивались с ситуацией, когда работодатель настаивал на использовании отпуска. При этом 12% респондентов вообще не планируют отдыхать в этом году.

«Чаще всего работодатели используют уговоры и настойчивые напоминания (75% случаев), реже – угрозы лишения премии или даже увольнения», – отмечают аналитики hh.ru. Наиболее подвержены давлению IT-специалисты (30%), водители (22%) и работники гостинично-ресторанного бизнеса (21%).

Особую тревогу вызывает, что 3% работников формально оформляют отпуск, но продолжают работать. Среди них преобладают сотрудники маркетинга и сферы гостинично-ресторанного бизнеса. Еще 14% жителей региона к середине года не решили, будут ли отдыхать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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