Фестиваль кавказских товаров пройдет в «Слате»

Сеть супермаркетов «Слата» предлагает покупателям новый ассортимент. С 16 июля стартовал фестиваль кавказских товаров, который продлиться до сентября. На полках представлен широкий ассортимент сыров, шашлыков, соусов, напитков.

Второй год «Слата» проводит тематические фестивали кухонь из разных стран, предлагая покупателям познакомиться с новым ассортиментом. А то, что особенно оценили покупатели, сеть оставляет на постоянные продажи. С начала года уже прошли фестивали сибирской и белорусской кухонь.

«Производства Армении мы привезли нектары, компоты, овощные консервации, соусы, также представлены различные газированные напитки и минеральные воды. Большой выбор шашлыков от собственного производства «Слата» и сыров от производителей Республики Адыгея – чечил, сулугуни, чанах, а также козьи и творожные – всего более 70 наименований товаров», – поделилась заместитель коммерческого директора торговой сети «Слата» Анна Невенчанная.

В мае «Слата» добавила в продажу и ассортимент казахской кухни. Новые виды макаронных изделий – клецки, галушки, лумаконе рожок для начинки и уже известные виды лагманной и яичной лапши, которые не представлены в других магазинах.

«Помимо казахских новинок, мы расширили предложение по таким видам макарон, как птитим, ризони, ньокки. К примеру, последние для нас новый продукт, малоизвестный для нашего покупателя, но он уже получил хороший отклик и набрал свою стабильную категорию покупателей», – добавила Анна Невенчанная.

Отдельно, Анна отметила проект «Горячий хлеб». Сеть расширила ассортимент и обновила оборудование, что позволило предложить покупателям разнообразную выпечку и готовые решения. Самыми популярными у покупателей являются штучные слоеные изделия, которые допекаются или выпекаются прямо в магазине.

Также вырос спрос на кофе в порционных пакетах, прирост во втором квартале составил +10% год к году. Это связано с ростом стоимости кофе растворимого сублимированного более чем на 30%.

Цена на куриное яйцо снижалась, средняя стоимость во втором квартале, по отношению к аналогичному периоду прошлого года ниже на 11%, в третьем квартале тенденция сохраняется. Одна из основных причин – восстановление поголовья кур после мора предыдущих лет.