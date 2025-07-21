Зеленский: удары вглубь России продолжатся

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о частоте и эффективности ударов вглубь России. Зеленский отметил, что российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание войны, сообщает РБК. Вместе с министром обороны и секретарем СНБО, Сырский прорабатывает вопрос дополнительного финансирования производства и поставок дронов, и соответствующие контракты будут подписаны на следующей неделе.

Зеленский также обсудил с Сырским ситуацию на покровском направлении и в Сумской области, назвав обстановку в приграничных районах Сумской и Харьковской областей «непростой».

Атаки беспилотников на российские регионы говорят о неготовности Киева к мирному урегулированию конфликта, заявляли в Кремле.«Они продолжают демонстрировать свою сущность, свою неготовность и нежелание мира. Склонность к террористическим действиям и удары по мирным объектам, попытки нанесения ударов по мирным объектам иначе назвать невозможно. Это оправдывает продолжение специальной военной операции», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.