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Турбизнес Байкала требует доработки законодательных норм
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Турбизнес Байкала требует доработки законодательных норм

На встрече с туристическим сообществом Иркутской области и Бурятии депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев обсудил ключевые проблемы национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он подчеркнул важность вопросов, поднятых предпринимателями, работающими непосредственно на местах. Туристический бизнес Байкала выделил несколько критических тем:

  1. Есть объективные сложности с механизмом сбора турналога – требуются дополнения в закон или частичный пересмотр его положений;
  2. Гостевые дома на Байкале – это 60% всех предлагаемых средств размещения на Байкале. Формула «1 владелец = 1 гостевой дом» здесь не работает;
  3. Для исполнения закона о классификации средств размещения нужна мощная информкампания;
  4. Закон о туризме на ООПТ «стоит без движения», хотя, по сути, весь туризм на Байкале можно считать экотуризмом на особо охраняемой территории;
  5. Для полноценного развития региона внутри нацпроекта нужны особые программы – от строительства судов экокласса, до механизмов компенсаций за дорожную, причальную и иную инфраструктуру, созданную местным бизнесом.

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19 июля 2025
Иркутская область: почему не стоит гнаться за ростом турпотока?
19 июля 2025

Напомним, Иркутская область примет участие в эксперименте по легализации гостевых домов, который продлится до конца 2027 года.. Согласно закону, здания, комнаты в котором используются для предоставления услуг гостевого дома, получат соответствующий статус, специализированный номер и будут внесены в специальный реестр. Объектам, сведения о которых не внесены в реестр, запретят предоставлять комнаты в наем. Авторы инициативы рассчитывают, что нововведения помогут вывести соответствующий бизнес из тени, сделать гостевые дома более удобными и безопасными для посетителей.

Тарбаев ранее предложил не гнаться за турпотоком на Байкале, отметив важность сохранения уникальности озера.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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