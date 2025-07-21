Турбизнес Байкала требует доработки законодательных норм

На встрече с туристическим сообществом Иркутской области и Бурятии депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев обсудил ключевые проблемы национального проекта «Туризм и гостеприимство». Он подчеркнул важность вопросов, поднятых предпринимателями, работающими непосредственно на местах. Туристический бизнес Байкала выделил несколько критических тем:

Есть объективные сложности с механизмом сбора турналога – требуются дополнения в закон или частичный пересмотр его положений; Гостевые дома на Байкале – это 60% всех предлагаемых средств размещения на Байкале. Формула «1 владелец = 1 гостевой дом» здесь не работает; Для исполнения закона о классификации средств размещения нужна мощная информкампания; Закон о туризме на ООПТ «стоит без движения», хотя, по сути, весь туризм на Байкале можно считать экотуризмом на особо охраняемой территории; Для полноценного развития региона внутри нацпроекта нужны особые программы – от строительства судов экокласса, до механизмов компенсаций за дорожную, причальную и иную инфраструктуру, созданную местным бизнесом.

Напомним, Иркутская область примет участие в эксперименте по легализации гостевых домов, который продлится до конца 2027 года.. Согласно закону, здания, комнаты в котором используются для предоставления услуг гостевого дома, получат соответствующий статус, специализированный номер и будут внесены в специальный реестр. Объектам, сведения о которых не внесены в реестр, запретят предоставлять комнаты в наем. Авторы инициативы рассчитывают, что нововведения помогут вывести соответствующий бизнес из тени, сделать гостевые дома более удобными и безопасными для посетителей.

Тарбаев ранее предложил не гнаться за турпотоком на Байкале, отметив важность сохранения уникальности озера.