В Иркутске взорвался бойлер из-за неправильного монтажа

19 июля в многоквартирном доме в Иркутске на улице Севастопольской произошел взрыв водонагревательного оборудования. В результате инцидента подросток получил перелом ноги, а женщина с ранениями конечностей была госпитализирована.

«Взрыв произошел из-за нарушений при установке бойлера», – сообщили в администрации города. В трех квартирах повреждены оконные проемы, двери и межкомнатные перегородки.

Собственники совместно с управляющей компанией «Родина» оценивают размер ущерба. Дом, не являющийся аварийным, уже был включен в план капитального ремонта на этот год. 21 июля эксперты определят объем восстановительных работ.