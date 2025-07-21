89 миллиардов на реставрацию: как изменятся культурные объекты в этом году

В 2024 году на реставрацию объектов культурного наследия было выделено более 89 миллиардов рублей. Аналитики системы «Тендерплан» провели подсчеты по просьбе «Ведомостей», учитывая работы по восстановлению исторических зданий, за исключением религиозных мест и объектов археологического наследия. Основная часть закупок пришлась на Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где было размещено более 1000 тендеров на 36 миллиардов рублей и около 780 тендеров на 23 миллиарда рублей соответственно.

По сравнению с 2023 годом, объем средств, запрошенных для реставрации, уменьшился на 4,8%. Однако сумма, запрошенная регионами на разработку проектной документации, увеличилась на 51%, достигнув 24,5 миллиардов рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству изменить нормативы реставрации для привлечения бизнеса, а также скорректировать программу льготного кредитования проектов по сохранению культурного наследия, установив единую ставку не выше 9% годовых. До декабря 2025 года планируется оптимизация сметной стоимости реставрационных работ.