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Штрафы за оплату криптовалютой введут в России с 2026 года

С 2026 года в России вступят в силу штрафы за использование криптовалюты в качестве средства платежа. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сумма штрафа для физлиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юрлиц – от 700 тыс. до 1 млн рублей.

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«Законопроект направлен на устранение серой зоны, когда запрет есть, а ответственности за его нарушение нет», – пояснила «Известиям» Ирина Куянцева, эксперт по корпоративному праву. Несмотря на запрет с 2021 года, криптовалютой продолжают оплачивать услуги в IT-сфере, онлайн-курсы и видеоигры.

Особенно популярны криптоплатежи при расчетах с иностранными заказчиками и выплате зарплат фрилансерам. При этом сама криптовалюта с 2025 года признана имуществом и подлежит налогообложению.

Ранее Сбербанк предложил, чтобы российские банки стали центрами учета и хранения криптовалют, выступая в роли кастодианов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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