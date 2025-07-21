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Почти 50% матерей в Иркутске против оценок по физкультуре и творческим предметам

Опрос SuperJob показал, что иркутские родители разделились во мнениях о системе оценок по физкультуре, ИЗО, музыке и труду. Почти половина матерей школьников поддерживают переход на зачетную систему, тогда как большинство отцов выступают за сохранение текущей пятибалльной шкалы.

«Кому-то медведь на ухо наступил, у кого-то руки-крюки. Зачетная система дает возможность не считать себя ущербным», – поясняют сторонники изменений. Их оппоненты уверены: «Пятибалльная система оставляет возможность конкурировать и развиваться».

Наибольшую поддержку зачетная система получила среди женщин (46%) и молодежи до 35 лет. При этом 53% мужчин и половина респондентов старше 35 лет выступают за сохранение существующего порядка оценивания.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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