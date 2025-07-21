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Корпоративная аренда: Ростех и ДОМ.PФ запустили новый стандарт жилья для сотрудников в Уфе

ДОМ.PФ и Ростех запустили первый проект корпоративной аренды для сотрудников предприятия в Уфе. Заселение началось в жилом комплексе на ул. Валерия Лесунова, где 880 человек, включая работников завода и их семьи, получат квартиры. Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и заместитель директора по развитию арендного жилья ДОМ.PФ Илья Климов приветствовали первых жильцов.

Сотрудники Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО) получат жильё с отделкой, новой мебелью и бытовой техникой, оплачивая только коммунальные услуги. Арендную плату возьмёт на себя предприятие.

Сергей Чемезов подчеркнул, что в 2024 году расходы Ростеха на социальные программы превысили 23 млрд рублей и вырастут до 30 млрд рублей в этом году.
 

«Сегодня мы видим, как слова о социальной ответственности превращаются в реальные дела. Новый дом — это возможность для сотрудников жить в достойных условиях, создавать семьи и строить карьеру здесь, на нашем предприятии. Можно сказать, что арендный дом пользуется большим успехом. Более 500 человек уже стоят в очереди на заселение. Более 50 человек получат ключи от своих новых квартир совсем скоро», — подчеркнул Сергей Чемезов. 

ДОМ.PФ продолжает создавать современный рынок арендного жилья, обеспечивая сотрудников оборонных предприятий комфортным жильём. Виталий Мутко отметил, что с 2017 года было реализовано семь проектов корпоративной аренды, и компания готова развивать такие проекты в других городах.

«С 2017 года мы реализовали семь таких проектов в Москве, Тюменской и Сахалинской областях, Якутии. Более 2000 новых квартир уже передано «СИБУР Холдингу», Высшей школе экономики, Фонду «Сколково», «Сколтеху», компании «Полюс Алдан» и правительству Сахалинской области», — отметил Виталий Мутко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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