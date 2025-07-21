Штормовой ветер оставил без света 52 тысячи жителей Иркутской области

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Вчера вечером и ночью сильный шторм прошел в Иркутской области, вызвав массовые отключения электроэнергии. В превентивном порядке отключено 17 337 домов в 91 населенном пункте, где проживают более 52 тысяч человек.
«Для оперативного восстановления электроснабжения задействованы все аварийные бригады», – сообщили «Облкоммунэнерго». В результате непогоды повалено 18 деревьев и повреждено 17 опор ЛЭП, больше всего – в Зиминском районе и городе Зима.
К утру энергетикам удалось восстановить подачу электричества в большинстве районов, однако около 5000 потребителей в шести муниципальных образованиях остаются без света.
Полное восстановление энергоснабжения планируется завершить к 20:00.