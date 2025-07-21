«Готовое жильё запускает экономику» – Наталья Зверева, «Восток Центр Иркутск»

Наталья Зверева, ГСК «Восток Центр Иркутск», – о цифрах, которые не пугают, и рынке, который трансформируется

Наталья Зверева, заместитель генерального директора ГСК «Восток Центр Иркутск».

Фото: Андрей Фёдоров

Вместо черновой отделки – готовый интерьер, вместо котлована – ключи в руках. Покупатель меняется. Но рынок по-прежнему оценивают по старым меркам. Цифры снижаются, тревожат аналитиков, но отражают ли они реальность? Наталья Зверева, заместитель генерального директора ГСК «Восток Центр Иркутск», уверена: чтобы понять рынок, надо «нырять глубже».

«Цифры говорят не о кризисе»

По данным Дом.РФ, на начало лета 2025 года в Иркутской области было распродано лишь 65% строящегося жилья – против 77% годом ранее. Это ниже безопасного уровня в 70-80%, который Дом.РФ считает ориентиром. Формально ситуация в регионе лучше, чем в Красноярском крае или Приморье, но и здесь снижение вызывает тревогу.

Однако, по словам Натальи Зверевой, такие цифры не свидетельствуют ни о падении спроса, ни о кризисе у застройщиков. Рынок меняется: всё больше компаний делают ставку на продажу готового жилья. В результате цифры показывают «непроданные» квартиры, которые на самом деле ещё даже не выставлены на рынок.

– Для меня распроданность 77, 69 или 45% – ни о чём, – говорит Наталья. – Я выхожу в Дом.РФ или Росресурс со стопроцентно непроданным объектом, потому что мы продаём готовое жильё. Глядя на официальные данные, всегда нужно нырять глубже: смотреть, как устроен рынок, как работает продукт, принял ли его покупатель.

«Мы предлагаем примерить будущую жизнь»

«Восток Центр Иркутск» – один из первых застройщиков Иркутска, кто сделал ставку на продажу готового жилья. По словам Натальи Зверевой, эта стратегия возникла задолго до пандемии и скачков ставок – как ответ на реальные потребности покупателей:

– Суть подхода компании – в отказе от абстрактных планировок в пользу продажи жилья, которое можно не просто представить, но буквально «примерить», «пощупать». Не каждый может представить квартиру, глядя на лист бумаги с чертежами. Поэтому мы для себя приняли стратегию продавать готовое жильё. Мы работаем и в рынке долёвки, но тоже на очень высокой стадии – когда люди могут прийти и оценить, что они покупают. На сегодня до 75% продаж в «Восток Центр Иркутск» приходится на готовое жильё, – рассказала Наталья Зверева.

При этом сам продукт также изменился: от черновой отделки рынок стремительно уходит – всё больше клиентов выбирают квартиры с готовым интерьером. По словам Натальи, за последние годы произошёл культурный сдвиг – и покупатель стал готов к такому формату.

– Сегодня на одну проданную квартиру в долёвке приходится три – в готовом жилье. И внутри самого готового жилья соотношение аналогичное: только одна из четырёх продаётся в черновой отделке, остальные – в той или иной степени готовности. Раньше в России было принято продавать жильё в черновой отделке, но сегодня это всё меньше устраивает покупателей. Люди дозрели до другого восприятия: многим просто не хочется заниматься отделкой после покупки. Наша задача – создать такой продукт, в который можно сразу заехать, и если хочется – добавить свою изюминку.

«Готовое жильё – это мультипликатор»

Формат продажи готового жилья выгоден не только покупателю и девелоперу – он поддерживает внутренний рынок и стимулирует развитие локального бизнеса. Это мультипликатор, подчёркивает Наталья Зверева.

– Черновая отделка – это заготовка. А когда человек въезжает в готовую квартиру, он начинает обустраивать быт. В работу включаются производители и поставщики отделочных материалов, мебели, бытовой техники, логистика, бытовые сервисы, локальные магазины…Именно на уровне готового объекта начинают работать не только строительные, но и потребительские рынки – а значит, выигрывает не одна компания, а целая экосистема.

«Люди всегда ждут, что будет лучше»

Если поведение потребителей при выборе жилья постепенно меняется, то неизменным остаётся желание дождаться более удачных условий для покупки. Справедливости ради, стоимость ипотеки остаётся запретительной – даже несмотря на первые признаки «оттепели» (ключевая ставка в июне 2025 г. снизилась на 1 п.п. – ред.). Но, как отмечает Наталья Зверева, даже в те редкие периоды, когда ипотека была исторически дешёвой, многие всё равно надеялись на дальнейшее улучшение условий.

– Люди всегда ждали и будут ждать, что будет лучше – даже в самые прекрасные времена, когда ставка по семейной ипотеке была 3,5%. Но не купленная сегодня квартира завтра станет дороже. Потому что проценты, которые мы платим банку за проектное финансирование, – это наша себестоимость. Люди обычно не считают вдолгую: они видят, что могут заработать 20% на депозитах, но при этом не учитывают, что квартира за это время подорожает на 30%. Достаточно посчитать – и станет ясно: жить нужно сейчас.

Новое поколение мыслит иначе

Среди трендов, на которые стоит обращать внимание уже сегодня, – изменение самого образа покупателя, уверена Наталья Зверева. Если сейчас недвижимость для многих остаётся обязательной вехой жизненного маршрута, то новое поколение мыслит иначе. Для них владение уступает место гибкости. Это значит, что девелоперам придётся перестраивать продукт не только под покупателя, но и под профессиональных инвесторов, которые эту недвижимость будут сдавать.

– Наши дети не будут жить как мы. Им не нужна будет квартира в собственности, если можно работать хоть из Пекина, хоть из Иркутска. Это уже не фантазия – это реальность.