Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Создавать городскую ткань – миссия девелопера – Иван Фоминых, «ГРАНДСТРОЙ»
«Готовое жильё запускает экономику» – Наталья Зверева, «Восток Центр Иркутск»
Доступное жильё – это не риск, а расчет – Татьяна Красноштанова, ГК «ДомСтрой»
Все материалы сюжета

60% иркутян готовы к проверке на полиграфе при трудоустройстве

Согласно исследованию SuperJob, 65% жителей Иркутска согласны пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу. При этом только 5% местных компаний фактически используют полиграф в практике найма.

«Мне нечего скрывать, но сама проверка нарушает мои границы, это неэтично», – комментируют некоторые респонденты. Мужчины и молодежь до 35 лет демонстрируют наибольшую готовность к тестированию – 66% среди молодых соискателей.

24% иркутян категорически против использования полиграфа при трудоустройстве, считая этот метод недостоверным. Среди работодателей лишь 37% уверены в необходимости подобных проверок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Турбизнес Байкала требует доработки законодательных норм
Иркутская область: почему не стоит гнаться за ростом турпотока?
Отели Москвы впервые с 2019 года столкнулись со снижением загрузки
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес