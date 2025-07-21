60% иркутян готовы к проверке на полиграфе при трудоустройстве

Согласно исследованию SuperJob, 65% жителей Иркутска согласны пройти проверку на детекторе лжи при приеме на работу. При этом только 5% местных компаний фактически используют полиграф в практике найма.

«Мне нечего скрывать, но сама проверка нарушает мои границы, это неэтично», – комментируют некоторые респонденты. Мужчины и молодежь до 35 лет демонстрируют наибольшую готовность к тестированию – 66% среди молодых соискателей.

24% иркутян категорически против использования полиграфа при трудоустройстве, считая этот метод недостоверным. Среди работодателей лишь 37% уверены в необходимости подобных проверок.