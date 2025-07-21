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Ипотечные выдачи в июне упали на 65% в годовом выражении

«Объединенное кредитное бюро» опубликовало статистику ипотечного кредитования за июнь 2025 года. Банки выдали 65,37 тыс. жилищных кредитов на 289,61 млрд рублей, что на 63-65% меньше показателей июня прошлого года.

«Средний размер ипотеки сократился почти на 300 тыс. рублей по сравнению с июнем 2024 года», – отмечают аналитики. При этом по сравнению с маем 2025 года наблюдался небольшой рост выдачи – на 4%.

На новостройки пришлось 55% от общего объема ипотечного кредитования со средним размером кредита 5,73 млн рублей. Лидерами по объему выдачи стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Ранее портал SIA.RU вместе с региональными застройщиками и финансистами выяснили, в какой стадии находится рынок жилья Иркутска и насколько велика угроза кризиса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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