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Дивиденды российских компаний могут сократиться на четверть в 2025 году

Аналитики прогнозируют снижение дивидендных выплат российских компаний на 22-24% в текущем году. Основными причинами стали падение прибыли предприятий на 7%, высокая ключевая ставка и колебания курса рубля.

«Суммарный объем выплат от компаний индекса Мосбиржи может составить 2,95 трлн рублей, что на 850 млрд меньше прошлогоднего показателя», – рассказал «Известиям» старший аналитик финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Александр Угрюмов. Особенно сильно сократились выплаты в металлургическом секторе, где крупнейшие компании полностью отказались от дивидендов.

Рост выплат сохранился лишь в банковском и потребительском секторах. «Сбер» утвердил рекордные 787 млрд рублей дивидендов, а ВТБ впервые с 2021 года направил на выплаты 137 млрд рублей. Аналитики ожидают улучшения ситуации в 2026 году по мере снижения ключевой ставки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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