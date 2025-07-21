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Губернатор Иркутской области призвал к комплексному ремонту дорог в Братске

Во время рабочей поездки в Братск губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рекомендовал мэру развивать комплексный подход к ремонту дорог, включающий замену подземных инженерных коммуникаций. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже ведутся работы на улицах Приморской и Обручева.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

«Я бы рекомендовал администрации Братска рассмотреть возможность проведения комплексного капитального ремонта, который включает замену не только полотна, но и сетевого хозяйства, расположенного под дорогами. Мы уже апробировали такие работы в нескольких муниципальных районах и это дало хороший результат. Да, это дороже обычного ремонта, но мы готовы поддерживать муниципалитет и сочетать для финансирования разные программы, например, в сфере ЖКХ, капитального ремонта домов, формирования комфортной городской среды», – сказал Игорь Кобзев.

В Братском районе реализуется программа «Транспортный каркас», где ремонтируют три участка дорог общей протяженностью 5,38 км. Особое внимание уделяется федеральной трассе А-331 «Вилюй», где до августа планируют отремонтировать 30 км дорожного полотна.

«Одним из важнейших вопросов жизни любого муниципалитета является ремонт и содержание дорог. В Братске в этом году работы ведутся активно», – отметил мэр города Александр Дубровин. Помимо замены асфальтового покрытия, на этих участках обновляют бордюрные камни, устанавливают пешеходные ограждения и дорожные знаки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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