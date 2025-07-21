Создавать городскую ткань – миссия девелопера – Иван Фоминых, «ГРАНДСТРОЙ»

Девелоперские проекты, меняющие городскую среду и создающие общественные пространства нового формата – визитная карточка иркутской строительной компании «Грандстрой». Зачем она это делает в непростой экономической ситуации и готова ли и дальше вкладываться в развитие общегородской инфраструктуры? На эти вопросы в ходе круглого стола «Ситуация на рынке – это кризис или реальность с новыми правилами?» ответил директор по стратегическому маркетингу компании «Грандстрой» Иван Фоминых.

Иван Фоминых, директор по стратегическому маркетингу компании «Грандстрой».

Фото: Андрей Фёдоров

«Девелоперский продукт не заканчивается квартирой»

Как отметил Иван, у «Грандстроя» как и у большинства иркутских застройщиков сложилась своя специализация на рынке: задумывая свои новые проекты, компания, в первую очередь, развивает и продвигает иркутский рынок недвижимости с продуктовой точки зрения.

– Такой подход – особый внутренний фокус, на который мы ориентируемся с самого первого своего проекта. Для нас девелоперский продукт не заканчивается только квартирой – из неё люди выходят во двор, оттуда они выходят в город – в различные городские системы. И реализуя свои проекты, мы должны держать в фокусе, как они интегрируются в эти городские системы и как мы можем на них воздействовать за время реализации проекта.

Отрегулировать законодательно ответственность всех застройщиков в этом плане – просто невозможно. Есть граница участка, и все что в неё не попадает – уже не является ответственностью девелопера. Да, развивается механизм комплексного развития территорий (КРТ), но в Иркутске не так много таких крупных площадок. Насколько я знаю, в прошлом году их даже в Братске было больше, не говоря уже о КРТ в дальневосточных городах, где и площадок достаточно много, и потенциал у них выше.

«По-другому уже не будет»

Но ограниченные градостроительные возможности не ограничивают отношение Грандстроя к своему продукту. Так появилось общественное пространство районного значения, объединяющее микрорайон «Союз» с жилым комплексом «Союз Priority», и организованное с учётом градостроительного проектирования в целом, так как стало логическим продолжением уже сложившегося пешеходного бульвара. Это плейхаб: игровая зоной для детей с фонтаном, сценой, с оригинальным озеленением, где могут проводить свой досуг горожане, проживающие не только в этом районе, но и вообще в Иркутске.

– В масштабе города микрорайон «Союз» это то, что урбанисты называют подцентром – то есть полноценный жилой район с развитой инфраструктурой и десятиминутной доступностью в центр города. Это один из лучших районов города по насыщению социальной инфраструктурой: сейчас там строится школа на 1250 мест, проектируется второй детский сад, есть проект внутренней дороги из микрорайона Университетский с выходом на улицу Лермонтова. И по сути, возведением второй очереди ЖК «Союз Priority» мы завершаем формирование подцентра Иркутска на левом берегу Ангары. Скоро мы объявим о старте строительства и продаж, – прокомментировал Иван.

– Кроме этого, уже сейчас «Грандстрой» разработал концепцию благоустройства территории, прилегающей к дому у воды «БРОДСКИЙ», который строит наша компания. Причём концепция создана с учётом с учётом научного контекста Академгородка и будущей градостроительной конфигурации всего этого района Иркутска. То есть создание современных общественных пространств остаётся для нашей компании одним из первостепенных приоритетов, и по-другому уже не будет. Мы не будем менять этот подход: он работает как в рыночной логике, так и в логике отношений с государством. Как отметил недавно заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин: «Репутация важнее кредитной истории». И по откликам потребителей мы видим, что репутация застройщика – вообще ключевой фактор при выборе жилого комплекса, особенно в нестабильные времена.

В компетенции правительства региона, администрации города входит реализация таких крупных инвестиционных проектов, как КОСы, тепловые сети, объекты электроэнергетики. А создавать городскую ткань, которая влияет на экономику города, малый бизнес, социальную жизнь, безопасность и экологию, могут именно девелоперы. И «Грандстрой» уже 20 лет придерживается именно такой бизнес-стратегии: она наиболее устойчивая на длинном временном горизонте. В этом мы видим свою градостроительную миссию в развитии Иркутска.

Иван Фоминых также прокомментировал опасения экспертов, что в современных рыночных реалиях девелоперы могут начать снижать качество продукта. По его мнению, для бизнеса сейчас наступило время «точить ножи» – то есть внедрять новые технологии в процессы компании, повышать, с одной стороны, операционную эффективность, а с другой стороны – держать качество продукта.

– С таким подходом «Грандстрой» живёт 20 лет. И даже по самому первому объекту компании ЖК «Прогресс», который был построен в 2012 году, мы видим, что стоимость недвижимости там опережает средние темпы роста на вторичном рынке. Это говорит о том, что если ответственно подходить к качеству продукта, с вниманием к деталям, то получаются реально прорывные проекты, как, например, ЖК «Suncity», с которого в Иркутске началась история ЖК с закрытыми безопасными дворами без машин. Кстати, это обстоятельство сыграло определённую роль в том, что мы сейчас наблюдаем интересную тенденцию, когда достаточно значительная часть наших покупателей – это владельцы частных загородных домов, которые вкладывают капитал в качественный городской продукт.