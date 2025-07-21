В Иркутске завершили благоустройство Пади Долгой

В Иркутске завершены все запланированные работы по благоустройству Пади Долгой в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». За три года преобразований территория получила новую инфраструктуру для отдыха горожан.

На объекте с 2022 года провели внушительный объем работ. Поэтапно приводили это место в порядок: установили современный игровой комплекс, качели, удобные лавочки, урны, провели освещение, сделали пешеходные дорожки, которые соединили Первомайский и Университетский, высадили деревья.

В этом году через пруд смонтировали свайный мост со смотровыми балконами, обустроили тротуары, сделали габионную подпорную стенку, установили скамейки и урны, высадили акации, посеяли газон.

«Падь Долгая является уникальным природным уголком нашего города со своей экосистемой. Рядом находится наш муниципальный каток «Иркутск», школа, большой жилой сектор. Важно, чтобы в комплексе это место выглядело достойно», – говорится в сообщении администрации города.