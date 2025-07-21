Шелехов спел вместе с «Любэ» на концерте в День металлурга

15 тысяч зрителей пришли на празднования, посвященные Дню металлурга, 25-летию компании РУСАЛ и Дню города.

Традиционно Иркутский алюминиевый завод отмечает свой профессиональный праздник всю неделю. Этот год не стал исключением – на протяжении нескольких дней на предприятии награждали лучших сотрудников, проводили ознакомительные экскурсии для детей работников и чествовали ветеранов.

День металлурга для шелеховчан – не просто профессиональный праздник. У многих горожан члены семей, близкие друзья и коллеги заняты в алюминиевой отрасли. В юбилейный для РУСАЛа год руководство предприятия решило провести празднование с особым размахом, пригласив двух звезд российской эстрады – известную исполнительницу Асию и легендарную группу «Любэ».

«Столько людей никогда не было на городских праздниках. У меня родственники приехали за 300 километров, специально, чтобы сходить на концерт. А когда всем стадионом вместе с Николаем Расторгуевым запели «Коня» у меня мурашки побежали – энергетика потрясающая. Спасибо РУСАЛу за такой масштабный праздник», – поделился житель Шелехова Алексей И.

Традиция таких больших и ярких праздников на День металлурга зародилась 30 лет назад в Саяногорске, где основатель РУСАЛа Олег Дерипаска начинал строить современную алюминиевую промышленность России.

Концерт собрал огромное количество поклонников артистов, среди которых были гости из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и других близлежащих населенных пунктов. Многокилометровые пробки на подъезде к Шелехову, возникшие в этот день, подчеркнули масштаб мероприятия. Завершился вечер праздничным фейерверком.